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لبنان

بيانٌ من "حزب الله" عقب "مجزرة غزّة".. هذا مضمونه

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:41
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أصدر "حزب الله" بياناً إستنكر فيه بأشدّ العبارات المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقال: "يندى جبين الانسانية  للجريمة المروعة  والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني  في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الابرياء.".
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وأضاف: "إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا و صبرا وشاتيلا وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.".

وأكمل: "إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري الى الشوارع والساحات  للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل. ‏

وختم: "ليكن غداً الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه و ضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار  والاقتصاص للمظلوم من الظالم".

 
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