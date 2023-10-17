Advertisement

لبنان

بيرم دعا إلى وقفة تضامنية غداً أمام وزارة العمل استنكاراً لمجزرة المعمداني

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1119300-638331834300548446.jpg
Doc-P-1119300-638331834300548446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دعا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم إلى وقفة تضامنية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الأربعاء أمام وزارة العمل مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للمجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين من أطفال ونساء في مستشفى المعمداني في غزة.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-10-17
17:12 | 2023-10-17
17:07 | 2023-10-17
17:00 | 2023-10-17
16:41 | 2023-10-17
16:13 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24