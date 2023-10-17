بيرم دعا إلى وقفة تضامنية غداً أمام وزارة العمل استنكاراً لمجزرة المعمداني

دعا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم إلى وقفة تضامنية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الأربعاء أمام وزارة العمل مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للمجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين من أطفال ونساء في مستشفى المعمداني في غزة.

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