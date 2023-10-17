حركة الملف الرئاسي بعيدة عن الأضواء

لم يوضع الملف الرئاسي على الرفّ، فحسب المعلومات تنشط الحركة البعيدة عن الأضواء، لزيادة عدد أصوات النواب المسيحيين في ضوء عناد الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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