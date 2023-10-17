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لبنان
بسبب الوضع الأمني.. أميركا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان
Lebanon 24
17-10-2023
|
23:15
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى "عدم السفر"، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.
وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.
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ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المئات استشهدوا في استهداف مستشفى بمدينة غزة مما أشعل احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.
وتبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات في القصف.(سكاي نيوز)
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