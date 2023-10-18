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لبنان

التوتر يعود الى الجنوب.. اليكم الصورة عند الحدود

Lebanon 24
18-10-2023 | 03:37
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تجدد القصف الاسرائيلي قبل ظهر اليوم على علما الشعب بعدما أطلق الجيش الاسرائيلي القذائف الفوسفورية باتجاه بلدة حانيتا، وقد شوهد دخان ينبعث من احد المواقع العسكرية بين بلدتي علما الشعب والضهيرة.
 
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وكانت المنطقة ما بين سهل مرجعيون وتلة العباد مرورا بتلال العديسة قد شهدت ليلا اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي استخدمت فيها القذائف الصاروخية الموجهة التي أصابت المواقع الاسرائيلية إصابات مباشر، ما ادى الى وقوع 4 اصابات، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وجدد الجيش الإسرائيلي الطلب من سكان مستعمرة المطلة وباقي المستعمرات الشمالية في الجليل الأعلى مغادرته فورا او التزام الملاجىء خوفا من عمليات تسلل.

في المقابل، رفع الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل درجة استنفارهما على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي تحسبا لأي طارى وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
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