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لبنان
بعد القصف الصباحي.. الهدوء الحذر يسيطر على الحدود الجنوبية
Lebanon 24
18-10-2023
|
02:29
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يشهد القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين انطلاقا من محور المطلة وصولا حتى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا العباسية الغجر الوزاني حتى مرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا، يخرقه بين حين والآخر تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في مرجعيون حاصبيا والعرقوب.
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وكانت المنطقة ما بين سهل مرجعيون وتلة العباد مرورا بتلال العديسة قد شهدت ليلا اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائلي استخدمت فيها القذائف الصاروخية الموجهة التي أصابت المواقع الاسرائيلية إصابات مباشر، ما ادى الى وقوع 4 اصابات، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي.
هذا وجدد الجيش الإسرائيلي الطلب من سكان مستعمرة المطلة وباقي المستعمرات الشمالية في الجليل الأعلى مغادرته فورا او التزام الملاجىء خوفا من عمليات تسلل.
في المقابل، رفع الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل درجة استنفارهما على طول الخط الحدودي في القطاع الشرقي تحسبا لأي طارى وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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