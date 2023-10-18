نقابة الصيادلة دعت اللبنانيين الى لقاء تضامني في وجه آلة الإجرام

أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، أنه "أمام إمعان آلة الإجرام الصهيونية بقتل اللبنانيين والفلسطنيين على السواء، ولا تفرّق بين رضيعٍ أو طفلٍ أو كهلٍ وبأبشع وسائل القتل، وآخر فصولها المستشفى المعمداني في غزّة، المؤسسة المسيحيّة التي تخدمُ بمحبّة شعب غزّة متمثّلةً برسالة السيّد المسيح، حاصدةً آلاف الضحايا من أطفال على غرار مجزرة قانا في الجنوب منذ سنوات، ما يدلّ ان الصهيونيّة هي عدوّ الإنسانيّة جمعاء وهي متعطّشة الى دماء الأبرياء في كل زمان ومكان، تقفل نقابة الصيادلة أبوابها نهار الأربعاء حداداً على الأبرياء امام المعاملات الإداريّة، فيما تفتح أبواب قاعتها الكبرى الساعة ١١ ظهراً امام الصيادلة والنقابات الأخرى والمواطنين، لإقامة لقاء ووقفة استنكاريّة في وجه آلة القتل الصهيونيّة وتحيّةً لبطولة صيادلة الجنوب".

Advertisement



ودعا "الزملاء الصيادلة الى التوجّه جميعاً الساعة ١١ الى نقابة الصيادلة، لنسطّر الى العالم رسالة إنسانيّة جمعاء في وجه آلة القتل والإجرام".