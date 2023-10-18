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لبنان

مرجع كنسي ممتعض: خفّة وإنعدام مسؤولية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2023 | 01:15
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أبدى مرجع كنسي إمتعاضه من طريقة تعاطي الوزراء المقاطعين للحكومة وخاصةً في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد.
وقال أمام زواره أمس: علمت أن هؤلاء الوزراء يسافرون لتمثيل الحكومة ويتحدثون بإسمها، يداومون يومياً في وزاراتهم، يوقعون البريد الخاص بهم ويرسلون بشكل دوري بنودا الى مجلس الوزراء لوضعها على جدول الأعمال من أجل تسيير أمورهم، بينما في الأيام العصيبة يقاطعون مجلس الوزراء".
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أضاف: "نحن اليوم في حالة حرب وتوتر وضياع في الموقف، أليس من الضروري  ان تتكاتف كل مكونات الحكومة لتمرير هذه المرحلة الصعبة؟"
وردا على سؤال زواره قال: "هذا السلوك يحمل الكثير من الخفة وانعدام المسؤولية، خصوصا وأننا في ظرف يحتاج الى توحيد كل الطاقات وتفعيل الحضور المسيحي في المؤسسات لتعويض شغور منصب رئيس الجمهورية".

المصدر: لبنان 24

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