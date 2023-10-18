قوى المعارضة تعمل على "إغلاق المناطق"؟

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أكدت مصادر مطلعة "أن قوى المعارضة، وفي اطار موقفها الواضح، ستصعد حراكها الاعلامي والسياسي لرفض زج لبنان في الحرب الدائرة في قطاع غزة".لكن المصادر نفسها أشارت الى أن هذا الموقف السياسي ثابت وواضح ولكن لا صحة لكل ما يحكى ويسرب عن رغبة المعارضة القيام بتحركات شعبية وخطوات معينة من اجل اغلاق المناطق التي تمثلها أمام النازحين والمهجرين من مناطق الاشتباكات، في حال حصول حرب اسرائيلية واسعة النطاق على لبنان ".وترى المصادر "أن تداعيات الحرب كبيرة لكن التصادم الداخلي ليس على أجندة قوى المعارضة بل على العكس فإن هذه القوى تدفع دائما بإتجاه توحيد اللبنانيين ولا تسعى الى تقسيمهم".