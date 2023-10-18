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لبنان

شكوى بلدية: السنديان الى البقاع وسوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2023 | 01:45
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تشكو مصادر بلدية في الشمال وجبل لبنان لا سيما في الأقضية التي تضم مساحات واسعة من احراج السنديان، من غيابٍ تام لحراس الأحراج، حيث تشتد وتيرة قطع الأشجار بشكل عشوائي مع إقتراب فصل الشتاء وإرتفاع سعر صفيحة المازوت.
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ولفتت المصادر الى أن مئات الأطنان من حطب السنديان تنقل بشكل اساسي الى البقاع، كما يتم نقل كميات كبيرة منها الى سوريا.
المصدر ختم أن العصابات المنظمة التي تقوم بهذه الأفعال الجرمية للبيئة تستغل الوضع الأمني المرتبك في لبنان والنقص في عديد القوى الأمنية وحراس الأحراج لتقوم بقطع كميات هائلة من الحطب لتحقيق المزيد من الأرباح.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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