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لبنان

بو حبيب: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر؟

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:31
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سأل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أثناء مغادرته لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول غزة لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة: "هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني بالامس في المستشفى المعمداني؟".
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