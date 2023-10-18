بو حبيب: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر؟

سأل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أثناء مغادرته لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول غزة لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة: "هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني بالامس في المستشفى المعمداني؟".

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