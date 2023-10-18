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لبنان

ماذا كشفت التظاهرات أمام السفارتين الأميركية والفرنسية في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2023 | 02:15
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علّق مصدر سياسيّ في "الثنائي الشيعي" على مشهدية التظاهرات التي جرى تنفيذها ليلاً أمام السفارتين الأميركية والفرنسية في لبنان تنديداً بالحرب ضدّ غزة.
وقال: "المشهدُ هذا كان مطلوباً منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نراه الآن في لبنان والساحات مُشرّف جداً ويؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حيةّ في قلوب اللبنانيين والعرب".
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وأضاف: "على كل دول العالم أن تعي أن الدول المحاطة بفلسطين المحتلة لن تقبل بتاتاً الرضوخ للعدو الإسرائيلي، فمجازر الأخير لا تُنسى، وما فعله في غزة ضد مستشفى الأهلي المعمداني أعاد الذاكرة إلى مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان. لهذا السبب، فإن بيروت تقول كلمتها ضد العدوان لأنها تعلم بشاعة الجرائم الإسرائيليّة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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