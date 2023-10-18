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لبنان

عناصر حزبية أمام السفارة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2023 | 02:45
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شهدت سفارة أجنبيّة في بيروت، معنيّة مباشرةً بتطوّرات عمليّة "طوفان الأقصى"، مزيداً من التعزيزات الأمنيّة في الأيّام الأخيرة، وذلك بعد زيارة دسمة لدبلوماسي رفيع.
ولوحظ أنّ عناصر حزبيّة إضافية باتت من عداد أمن السفارة.
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المصدر: لبنان 24
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