خطة طوارئ اعلامية "لحظة بدء المعركة"

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تفيد المعطيات أن إحتمال تصاعد وتيرة الاحداث في الجنوب دفع وسائل اعلامية عديدة الى وضع خطة جدية لمواكبة التطورات، عبر توسيع فريق العمل لكي يكون قادرا على تغطية كافة التفاصيل.وبحسب المصادر فإن وسائل اعلامية اخرى، ومنها مؤسسات حزبية، وضعت خطة طوارئ من اجل تأمين استمرار عملها بالفاعلية ذاتها لحظة بدء المعركة، وأبلغت العاملين فيها بكل التفاصيل التي يجب ان يطلعوا عليها.