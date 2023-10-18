"نحن جاهزون"... الصليب الاحمر اللبناني يتأهّب

أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي أنه لدينا خطة استباقية في الجنوب ونحن في جهوزية تامة وكل مراكزنا متأهبة لأي طارئ.
وقال عبر إذاعة "صوت لبنان": "نحدد عملنا حسب الظروف ولا نقص في التجهيزات والعناصر ولكن لا نعرف المرحلة التي نحن مقبلون عليها". وأضاف الزغبي: "نضع كل قوتنا ولكن لا يمكن التكهن بأي تطورات كما اننا نضع كل طواقمنا لناحية الاسعاف وتأمين الدم والمستوصفات في حالب تأهب ونعمل يوميا".
ولفت الى أن الوقت يكلفنا ولكن قمنا بكل الحسابات والتخطيط في حال اندلعت الحرب او حصلت أي كوارث وقمنا بدرسها مع شركائنا.