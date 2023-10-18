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لبنان

"نحن جاهزون"... الصليب الاحمر اللبناني يتأهّب

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:06
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أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي أنه لدينا خطة استباقية في الجنوب ونحن في جهوزية تامة وكل مراكزنا متأهبة لأي طارئ.

وقال عبر إذاعة "صوت لبنان": "نحدد عملنا حسب الظروف ولا نقص في التجهيزات والعناصر ولكن لا نعرف المرحلة التي نحن مقبلون عليها". وأضاف الزغبي: "نضع كل قوتنا ولكن لا يمكن التكهن بأي تطورات كما اننا نضع كل طواقمنا لناحية الاسعاف وتأمين الدم والمستوصفات في حالب تأهب ونعمل يوميا".
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ولفت الى أن الوقت يكلفنا ولكن قمنا بكل الحسابات والتخطيط في حال اندلعت الحرب او حصلت أي كوارث وقمنا بدرسها مع شركائنا.
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