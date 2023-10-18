Advertisement

لبنان

في حالة الحرب... وزير الصحة يكشف امكانات المستشفيات

Lebanon 24
18-10-2023 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1119513-638332195337195626.jpg
Doc-P-1119513-638332195337195626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الصحة فراس الابيض أن "امكاناتنا موجودة لكنها ضئيلة"، وكشف أن هناك خطة لتحضير المستشفيات بحالة الحرب او نزوح اللبنانيين من المناطق غير الآمنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان بين الحراك الدبلوماسي وتحذير الرعايا.. هل من "داعٍ للهلع"؟!
lebanon 24
18/10/2023 12:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق العرقوب حاصبيا مرجعيون مخترقة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا
lebanon 24
18/10/2023 12:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي بقذائف فوسفورية من ثكنة حانيتا على علما الشعب
lebanon 24
18/10/2023 12:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات على الحدود مع لبنان
lebanon 24
18/10/2023 12:36:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

وزير الصحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2023-10-18
03:37 | 2023-10-18
04:30 | 2023-10-18
05:28 | 2023-10-18
05:00 | 2023-10-18
04:32 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24