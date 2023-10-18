في حالة الحرب... وزير الصحة يكشف امكانات المستشفيات

أكد وزير الصحة فراس الابيض أن "امكاناتنا موجودة لكنها ضئيلة"، وكشف أن هناك خطة لتحضير المستشفيات بحالة الحرب او نزوح اللبنانيين من المناطق غير الآمنة.

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