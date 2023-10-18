حزن وغضب في صيدا ومخيماتها... ودعوات لأوسع مشاركة في التظاهرة

تستعد الاحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية في مدينة صيدا للمشاركة في "تظاهرة الغضب" التي تنطلق الحادية عشرة صباحا من أمام ساحة الشهداء وسط المدينة باتجاه ساحة النجمة وتجوب شوارعها، "تنديدا واستنكارا للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني" مساء امس، في مستشفى الاهلي المعمدان في غزة وخلفت اكثر من خمسمئة شهيد غالبيتهم من الاطفال والنساء والشيوخ. وتكثفت الدعوات على مواقع التواصل بالمشاركة الكثيفة في هذه التظاهرة من مختلف اطياف المدينة السياسي والاجتماعي اللبناني الفلسطيني "للتأكيد على موقف المدينة الموحد في التضامن مع اهالي غزة المكلومين وادانة الارتكابات البشعة للصهاينة بحقهم".

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هذا وكانت مدينة صيدا عاشت ليل غضب وحزن مع توارد اخبار مجزرة المستشفى الاهلي في غزة حيث انطلقت عدة مسيرات غاضبة في ساحة النجمة ومن مخيم المية ومية وفي ساحة الشهداء تنديدا وغضبا.



