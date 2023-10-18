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لبنان

سيارات للجيش والصليب الأحمر تتوجه إلى علما الشعب... ما السبب؟

Lebanon 24
18-10-2023 | 05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارات تابعة للجيش والصليب الأحمر تتوجه إلى الخط الأزرق في علما الشعب، لانتشال جثث 3 عناصر من كتائب القسام من مخيّم عين الحلوة، استشهدوا هناك.
 
 
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