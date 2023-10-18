"جريمة ابادة جماعية موصوفة".. لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تشجب العدوان على "المعمداني"

شجبت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة.

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وفي بيان تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة قال: "إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان اسرائيلي متوحش قصفا وتدميرا واغتيالات وحصارا وتجويعا واستهدافا اعمى للبشر والحجر يرتقي الى مصاف جريمة ابادة جماعية موصوفة ومكتملة العناصر، ان عبارات الاسى والغضب والادانة لم تعد تكفي اذ ان المطلوب اليوم هو مواجهة الباطل بالحق ورفع القضية امام المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم التحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاكمة المرتكبين مهما علا شانهم".أضاف:"ان تدمير المستشفى المعمداني على رأس المئات من المرضى والنازحين العزل يشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد النزاعات المسلحة وحدوثه بعد حملة اعلامية اسرائيلية لإخلاء المستشفيات يثبت التهمة على الكيان الاسرائيلي ويدينه بصفته مرتكب انتهاكات خطيرة للبروتوكولات الاضافية الاتفاقيات جنيف 1949 وبالتالي يتوجب ضرورة ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كمجرمي حرب".ختم: "توصي لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بتشكيل لجنة متابعة لتحضير ملف الدعوى على الكيان الاسرائيلي تمهيدا للمحاكمة والقصاص".