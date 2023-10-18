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لبنان

نقابة المصورين الصحافيين لـ"رويترز": عدم تسمية القاتل تخلً سافر عن دماء الشهيد عصام عبدالله

Lebanon 24
18-10-2023 | 05:47
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وجهت نقابة المصورين الصحافيين، كتابا إلى إدارة وكالة "رويترز"، استنكرت فيه تعمد الوكالة تجهيل قاتل الصحافي الشهيد عصام عبدالله، الذي استشهد باستهداف مباشر للاحتلال الإسرائيلي لمكان تجمع الصحافيين في بلدة علما الشعب الجنوبية".
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واعتبرت النقابة "أن عدم تسمية القاتل بمثابة قتل ثان للزميل عبدالله، وتخل سافر عن دمائه"، داعية الوكالة إلى "مراجعة موقفها والعمل على رفع دعوى قضائية بحق جيش الاحتلال أمام كل المنظمات والهيئات الدولية، من أجل محاكمة القتلة، وتأمين تعويض معنوي ومادي لعائلة الشهيد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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