أمطار غزيرة غداً... ماذا عن درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من فجر يوم غد الخميس ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث يتحول الى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والملموس اعتبارا من يوم السبت وتتخطى معدلاتها يوم الأحد.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع رياح ناشطة وأمطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من فجر الخميس بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال حدوث برق ورعد.الخميس: غائم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية والجنوبية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الليل ويتحول الى قليل الغيوم.السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الجرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.