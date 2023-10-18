Advertisement

لبنان

دولة أوروبيّة تطلب من مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1119602-638332318320817412.jpg
Doc-P-1119602-638332318320817412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "العربية"، أنّ فرنسا طلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية فرنسا خلال لقائها مع ميقاتي: يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة
lebanon 24
18/10/2023 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا: نشدد على اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة
lebanon 24
18/10/2023 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يلتقي وزيرة خارجية فرنسا ويؤكد العمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات.. كولونا: يجب العمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات
lebanon 24
18/10/2023 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا في بيروت الإثنين لبحث الوضع في جنوب لبنان (العربية)
lebanon 24
18/10/2023 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

فرنسا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-10-18
07:41 | 2023-10-18
07:39 | 2023-10-18
07:17 | 2023-10-18
07:14 | 2023-10-18
07:08 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24