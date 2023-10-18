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لبنان

"التيّار" عن قصف مستشفى المعمداني: انها جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:43
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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات وجدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1 - ان المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بقتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة، عمل ارهابي ترفضه وتدينه كل الشرائع والأصول والمواثيق. انها جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل،
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ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة وهي تستحق اجراء تحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة.
 
2 - تؤكد الهيئة الإلتزام بالموقف الواضح الذي أعلنه رئيس التيار بخصوص الحرب الدائرة في غزة وإرتداداتها على لبنان. وتعتبر أن لبنان المتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على أرض فلسطين، من حقّه أن يحمي إستقراره وأمنه بما يراه مناسباً، وعليه فإن ما صدر عن مسؤولين في حركة حماس مرفوضٌ بالكامل، وندعوهم الى الإهتمام بالساحة الفلسطينية، وان يتوقفوا عن إعطاء النصائح للبنان والتوجيهات لأي طرف فيه. فلبنان في الميدان كما في الموقف لم يقصّر مع القضية الفلسطينية وهو لم يبخل بالدعم وبدفع ثمن المواجهة من مقدّرات الدولة ومن أرواح مواطنيه وممتلكاتهم.
وترى الهيئة السياسية أن الإستفزازات الإسرائيلية ضد لبنان تشكل خرقاً للقرارات الدولية وعلى الدول التي تضغط على لبنان وتحذره من التدخل أن تلجم إسرائيل وتوقف جموحها العسكري.
 
3 - تدعو الهيئة السياسية الكتل البرلمانية أن تعي خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية وتتفق على ضرورة إنجاز هذا الإستحقاق، كمرتكز لإعادة تكوين السلطة وحماية الجمهورية. وتعتبر الهيئة أن الإستحقاق سيادي داخلي وبالتالي من المهم أن يجري إنتخاب الرئيس بالتفاهم بين اللبنانيين بغض النظر عن احداث الخارج ومواقف الدول فيه.
 
 
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