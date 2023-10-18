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لبنان

الخازن أبرق إلى وزير خارجية الفاتيكان مُعزّيًا ومُستنكرًا الإجرام الذي يشهده قطاع غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:55
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أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غلاغير، مُعزّيًا ومُستنكرًا الإجرام الذي يشهده قطاع غزة، مُعبّراً عن" ألمه أمام مشهد مئات الشهداء من أطفال وشباب وأمهات سقطوا بين قتلى وجرحى، وآخرهم بعد القصف الهمجمي لمستشفى الأهلي المعمداني".
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ووضع الخازن المونسنيور غلاغير بمضمون الرسالة التي تلقّاها من راعي كنيسة اللاتين في غزة المونسنيور رومانيللي وراهبات الأم تيريزا عن أجواء الكارثة الإنسانية التي يغرقون في مستنقعها والخطر المُحدق بجميع المدنيين هناك.

وفي السياق، اعتبر الخازن أن "الإجرام الذي تشهده فلسطين اليوم هو صنيعة جماعة همجية تناسلت من سلالة الشياطين، وأن الإجرام هوايتها والبربرية هويتها، وهي تعبث بالسلام الإقليمي وتعيث في الأراضي المقدسة خرابًا، ومُطالباً الدوائر الفاتيكانية، راعية السلام العالمي، أن تقف وقفة يوحنا المعمداني، وتصرخ صرخته المدويّة لتوقظ الضمائر من غفوتها، وتحرك المجتمع الأممي وكبرى الدول العظمى للضغط من أجل وقف فوري لجرائم الحرب هذه".

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