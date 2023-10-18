26
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: المجزرة في غزة ادانة جديدة للعدو
Lebanon 24
18-10-2023
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان العلامة السيد علي فضل الله، في بيان، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتعمد للناس في المستشفى الأهلي في غزة".
ورأى فضل الله "أن هذه المجزرة بفظاعتها هي إدانة جديدة لهذا العدو الذي بني وجوده على استباحة الدماء البريئة وعلى أشلاء النساء والأطفال والمسنين والضمير العالمي الذي أفسح في المجال لهذا العدو أن يملك الحرية في ذلك، والمئات الذين سقطوا هم برسم كل الذين أعطوا الضوء الأخضر للعدو لكي يمارس أبشع عملية إرهاب تحت عنوان ما يسمونه الدفاع عن النفس"، معتبرا ان "المؤامرة أكبر من الانتقام الجماعي وأخطر من التهجير".
Advertisement
وأشار إلى "أن الدول الغربية التي أعطت الضوء الأخضر غير المحدود للعدو لكي يوغل في الدم الفلسطيني إلى أبعد الحدود ليست بريئة ولا يمكنها أن تغسل أياديها من دم هذا الصديق، بل هي شريكة في كل الجرائم التي يرتكبها العدو في قطاع غزة، والتي يراد لهذه المجزرة أن تكون أداة الضغط الكبرى على الشعب الفلسطيني".
وأشاد فضل الله بالشعب الفلسطيني "الذي لن ترهبه آلة القتل الصهيونية المدعومة من الغرب وأن تنال من عزيمته، وأن تثنيه عن الاستمرار في موقفه الرافض للاحتلال والتراجع عن خياره في مقاومة هذا العدو"، مشيراً إلى "أهمية تعاطف الشارع العربي والإسلامي مع هذا الشعب والنزول المستمر إلى الشارع لمنع هذا العدو الصهيوني من الاستفراد به ولتثبيته في أرضه، أمام سياسة التهجير والقتل التي يمارسها هذا العدو".
ودعا "الدول العربية والإسلامية إلى أن لا يكتفوا ببيانات الاستنكار بل أن يتمسكوا بالموقف الصلب وبالمنطق الذي يفهمه هذا العدو ويجعله يعيد النظر في الاستمرار بجرائمه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
Lebanon 24
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
12:51 | 2023-10-17
17/10/2023 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
13:09 | 2023-10-17
17/10/2023 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
12:00 | 2023-10-17
17/10/2023 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
12:08 | 2023-10-17
17/10/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟
16:51 | 2023-10-17
17/10/2023 04:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-10-18
رغم تحذيرها "حزب الله"... لماذا لا تُريد أميركا توسيع رقعة الحرب؟
07:41 | 2023-10-18
إنهيار مبنى المنصوريّة... ما جديد أعمال الإنقاذ؟
07:39 | 2023-10-18
المفتي قبلان في كتاب لشيخ الازهر : لنثأر للحق
07:17 | 2023-10-18
سليم: مجزرة المستشفى المعمداني جريمة حرب موصوفة
07:14 | 2023-10-18
استُهدفوا بالقصف الإسرائيليّ... نقل جثامين 3 شهداء من علما الشعب إلى المستشفى
06:55 | 2023-10-18
الخازن أبرق إلى وزير خارجية الفاتيكان مُعزّيًا ومُستنكرًا الإجرام الذي يشهده قطاع غزة
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
18/10/2023 14:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
18/10/2023 14:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
18/10/2023 14:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24