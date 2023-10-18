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لبنان

استُهدفوا بالقصف الإسرائيليّ... نقل جثامين 3 شهداء من علما الشعب إلى المستشفى

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:14
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اعلن الصليب الاحمر  اللبناني في بيان ، ان "طواقم الصليب الأحمر نقلت ظهر اليوم من خراج منطقة علما الشعب قرب الحدود إلى مستشفى حيرام، جثامين 3 شهداء تم إستهدافهم بالقصف الإسرائيلي في وقت سابق، كما تم نقل أشلاء، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".
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