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لبنان

سليم: مجزرة المستشفى المعمداني جريمة حرب موصوفة

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:17
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أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن "مجزرة المستشفى المعمداني في غزة هي جريمة حرب موصوفة ارتكبها كيان نشأ على الإجرام وسفك الدماء وهذه من أفظع جرائمه وليست أولها. وعلى المجتمع الدولي ردع العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين ومحاسبته على جرائمه، الإستنكار لم يعد كافياً".
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من جهة أخرى، تلقى وزير الدفاع إتصالاً من كل من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس Grant Shapps  ومن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن Michael Martin. وقد تم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

الوزير البريطاني كما الإيرلندي أكدا "ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية ووجوب تجنيب المدنيين الآمنين ويلات الحرب".

واشار الوزير سليم  الى" الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف الإعلاميين والمواطنين الآمنين".

وأكد  أن" السلام والإستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة".

 
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