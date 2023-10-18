Advertisement

لبنان

إنهيار مبنى المنصوريّة... ما جديد أعمال الإنقاذ؟

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1119640-638332371306613571.jpg
Doc-P-1119640-638332371306613571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار للـ"أم تي في" "انتشلنا ناجية واحدة من المبنى في المنصورية و5 جثث، ولا يزال البحث مستمرًّا عن 3 مفقودين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
lebanon 24
18/10/2023 16:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد مكان ضحية جديدة تحت أنقاض مبنى المنصورية.. هذا عدد الضحايا والمفقودين
lebanon 24
18/10/2023 16:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض مبنى المنصورية.. وهذا عدد المفقودين
lebanon 24
18/10/2023 16:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات البحث مستمرة.. اليكم آخر المعطيات حول المبنى المنهار في المنصورية
lebanon 24
18/10/2023 16:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المنصورية

خطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2023-10-18
08:52 | 2023-10-18
05:00 | 2023-10-18
04:30 | 2023-10-18
09:47 | 2023-10-18
09:37 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24