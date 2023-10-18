Advertisement

لبنان

جعجع اتصل بالرئيس الفلسطيني معزياً

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1119644-638332379203112811.jpg
Doc-P-1119644-638332379203112811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس حزب "القوات اللّبنانية" سمير جعجع اتّصالاً هاتفيًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معزّيًا بـ"الأبرياء الذين سقطوا في استهداف مستشفى المعمداني في غزّة فضلاً عن المئات من الضحايا المدنيّين الفلسطينيّين الذين سقطوا منذ بدء الحرب. 
Advertisement

وتناول جعجع في الحديث مع الرئيس عباس "الأوضاع الفلسطينيّة واللبنانيّة الصعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلّب الدفع باتّجاه قيام الدولة الفلسطينيّة السيّدة والحرّة"، وفق بيان عن مكتبه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2023-10-18
08:52 | 2023-10-18
05:00 | 2023-10-18
04:30 | 2023-10-18
09:47 | 2023-10-18
09:37 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24