جعجع اتصل بالرئيس الفلسطيني معزياً

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أجرى رئيس حزب "القوات اللّبنانية" سمير جعجع اتّصالاً هاتفيًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معزّيًا بـ"الأبرياء الذين سقطوا في استهداف مستشفى المعمداني في غزّة فضلاً عن المئات من الضحايا المدنيّين الفلسطينيّين الذين سقطوا منذ بدء الحرب.وتناول جعجع في الحديث مع الرئيس عباس "الأوضاع الفلسطينيّة واللبنانيّة الصعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلّب الدفع باتّجاه قيام الدولة الفلسطينيّة السيّدة والحرّة"، وفق بيان عن مكتبه.