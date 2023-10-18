توتّر أمام السفارة الأميركيّة في عوكر... رشق بالحجارة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع

تظاهر عددٌ من المحتجين في عوكر، أمام السفارة الأميركيّة، إحتجاجاً على قصف إسرائيل مستشفى المعمداني يوم أمس، في غزة، ما أدى إلى استشهاد 471 شخصاً، وإصابة أكثر من 300.

وحصل توتّر في عوكر، حيث احتشد المحتجون، وقد بادروا إلى رمي الحجارة والعصي والمناديل المحترقة على القوى الأمنيّة، وتسلقوا السياج الشائك، في محاولة منهم للوصول إلى السفارة.

وعمدت القوى الأمنيّة إلى استخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم.

وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وأعلام "حزب الله" و"حركة أمل" والحزب "الشيوعي"، وندّدوا بالجريمة التي اقترفتها إسرائيل بحقّ المدنيين في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اتّخذ تدابير أمنيّة مشدّدة قرب السفارة الأميركيّة في عوكر، وعلى مداخل المنطقة، وفي الضبية قرب الـ"ABC".

توافد محتجين إلى السفارة الأميركيّة في عوكر#lebanon24 pic.twitter.com/gqsBwkUCbX — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 18, 2023 Advertisement