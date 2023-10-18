Advertisement

لبنان

توتّر أمام السفارة الأميركيّة في عوكر... رشق بالحجارة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1119650-638332427465320213.jpg
Doc-P-1119650-638332427465320213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تظاهر عددٌ من المحتجين في عوكر، أمام السفارة الأميركيّة، إحتجاجاً على قصف إسرائيل مستشفى المعمداني يوم أمس، في غزة، ما أدى إلى استشهاد 471 شخصاً، وإصابة أكثر من 300.
 
 
وحصل توتّر في عوكر، حيث احتشد المحتجون، وقد بادروا إلى رمي الحجارة والعصي والمناديل المحترقة على القوى الأمنيّة، وتسلقوا السياج الشائك، في محاولة منهم للوصول إلى السفارة.
 
 
وعمدت القوى الأمنيّة إلى استخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم.
 
 
وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وأعلام "حزب الله" و"حركة أمل" والحزب "الشيوعي"، وندّدوا بالجريمة التي اقترفتها إسرائيل بحقّ المدنيين في غزة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اتّخذ تدابير أمنيّة مشدّدة قرب السفارة الأميركيّة في عوكر، وعلى مداخل المنطقة، وفي الضبية قرب الـ"ABC".
 
 
 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2023-10-18
05:00 | 2023-10-18
04:30 | 2023-10-18
09:47 | 2023-10-18
09:37 | 2023-10-18
09:23 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24