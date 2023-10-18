"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له... هذه صورته

أصدر حزب الله البيان الآتي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عدنان شقير "جواد" من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".