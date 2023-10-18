Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له... هذه صورته

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1119654-638332396119317342.jpg
Doc-P-1119654-638332396119317342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر حزب الله البيان الآتي:
 
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عدنان شقير "جواد" من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
شهيدٌ جديد لـ"حزب الله" بعد إرتقاء 4 آخرين.. من هو؟ (صورة)
lebanon 24
18/10/2023 16:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
من برج الشمالي.. شهيد جديد من "حزب الله"
lebanon 24
18/10/2023 16:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يمضِ على عرسه أسبوع... "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
lebanon 24
18/10/2023 16:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُصدر بياناً عن استهدافه مواقع عسكريّة إسرائيليّة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
18/10/2023 16:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

شهيد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2023-10-18
08:52 | 2023-10-18
05:00 | 2023-10-18
04:30 | 2023-10-18
09:47 | 2023-10-18
09:37 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24