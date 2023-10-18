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لبنان

أعمدة الدخان تصاعدت منه... "الحزب" استهدف موقعاً إسرائيليّاً هكذا يبدو الوضع في الجنوب

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" هاجم موقع جل العلم الاسرائيليّ، وأصاب عدداً من الجنود الإسرائيليين.
 
 
وأضافت أنّ الهجوم أسفر عن تعطيل أبراج التجسس والمراقبة داخل الموقع، الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان.
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وأشارت أيضاً إلى أنّ "الحزب" استهدف موقع رأس الناقورة البحريّ التابع للعدوّ الإسرائيليّ.
 
 
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيليّ عن تعرض بعض مواقعه على الحدود اللبنانية لإطلاق نار، وقال إنّ "قوّاته ردّت على مصادر النيران".
 
 
وفي هذا السياق، تعرّضت بلدات عيتا الشعب ورامية واللبونة في خراج بلدة الناقورة والضهيرة لقصف مدفعي إسرائيليّ.
 
 
ولاحقاً، صدر عن "المقاومة الإسلاميّة" البيان التالي:‏


‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

هاجمت مجوعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية ظهر هذا ‏اليوم الأربعاء 18-10-2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
 
 
 
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