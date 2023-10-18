اللقاء الارثوذكسي: نُدين العقاب الجماعي المستمر بحقّ المدنيين العزل في غزة

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أدان اللقاء الارثوذكسي العقاب الجماعي المستمر بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، حيث أتت ذروته البارحة بجريمة الحرب الموصوفة التي نفذتها آلة الموت الإسرائيلية مستهدفةً المستشفى المعمداني.وأوضح البيان: "أن هذا المستشفى يعمل منذ العام ١٨٨٢ على إعانة المحتاجين وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس. وقد تعرضت للقصف كنيسة مار فيليبس المعمدانية المجاورة، وهي واحدة من ثلاث كنائس للمسيحيين في غزة، إضافة إلى كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية وكنيسة العائلة المقدسة اللاتينية".ويسأل اللقاء الأرثوذكسي " اين الوفاء بالتزامات المجتمع الدولي في حماية المدنيين من هذه المجازر وضمان عدم تكرارها؟ ". واضاف البيان: إن الاستهداف الممنهج لدور العبادة و المؤسسات الاستشفائية و التربوية وغيرها، يضرب جوهر كل المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، لذلك نطالب هيئة اﻻمم وحكومات الدول الاستجابة لصرخة شعوبهم المنددة بالعدوان إذ أن الاجرام الإسرائيلي لا يستحق إلا عقوبات دولية.