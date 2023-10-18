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لبنان

بو حبيب: إستمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:16
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قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة: "على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى، أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل. إن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكل جريمة صارخة ضد الإنسانية".
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وأكد الوزير بوحبيب "ان لبنان، هذا البلد المحب للسلام، يوجه تحذيرا صارخا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها".
 
وكان الوزير بوحبيب أجرى سلسلة مشاورات وإجتماعات تشاورية مع وزراء خارجية دول: فلسطين، العراق، الامارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وأندونيسيا.
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