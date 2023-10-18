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لبنان

نهرا طلب في من البلديات اجراء مسح شامل للابنية المتصدعة

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:23
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اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما طلب فيه من البلديات اجراء مسح شامل لكافة الابنية المتصدعة واتخاد كافة الاجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة وسلامة الجوار.

وجاء في نص التعميم :
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"بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ۲۳ تاريخ ۲٤-۱ - ۲۰۲۲ و استنادا" الى تعميم جانب وزارة الداخلية و البلديات رقم ٤ / إم / ۲۰۲۲ تاريخ ٦ نيسان ال ۲۰۲۲ ، وحفاظا على السلامة العامة وتلافيا لوقوع أي ضرر أو خسائر بشرية في حال حدوث اي انهيار او انزلاق للتربة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ،

يطلب الى جانب القائمقامين التعميم على البلديات واتحاداتها و مخاتير القرى التي ليس فيها بلديات كل ضمن نطاقه ، وجوب اجراء المسح الشامل و الدقيق لكافة الابنية المتصدعة والآيلة للسقوط ضمن النطاق البلدي وذلك بالتنسيق عند الاقتضاء مع المكاتب الفنية العائدة للتنظيم المدني او المكاتب الفنية العائدة لاتحادات البلديات ،

وفي حال تبين وجود خطر الانهيار، إنذار مالكي الابنية بوجوب اخلائها فورا" رفعا" للمسؤولية كما و إنذارهم بوجوب اجراء التدعيمات اللازمة و افادتنا بذلك ليصار الى مراسلة امانة السجل العقاري لتسجيل اشارة دين ممتاز لصالح البلدية على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور وذلك استناد لنص المادة ١٨ من قانون البناء رقم ٦٤٦ تاريخ ١١-١٢- ٢٠٠٤ ".
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