"حزب الله" يُصدر بياناً عن استهدافه مواقع عسكريّة إسرائيليّة.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن "المقاومة الإسلاميّة" البيان التالي:‏"‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏صدق الله العلي العظيمهاجمت مجوعة الشهيدين ابراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة الإسلامية ظهر هذا ‏اليوم الأربعاء 18-10-2023 مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.‏‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".