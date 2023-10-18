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لبنان

بعدما غادروا عوكر... هذا ما فعله المتظاهرون على أوتوستراد الضبية

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:12
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ المعتصمين قطعوا أوتوستراد الضبية خلال مغادرتهم عوكر، والجيش أعاد فتح الطريق، وتشهد المحلة زحمة سير خانقة.
 
 
 
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