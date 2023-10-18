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لبنان

المتظاهرون غادروا.. الهدوء يعود الى محيط السفارة الاميركية

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:29
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تمكن الجيش والقوى الامنية من إبعاد المتظاهرين من محيط السفارة الاميركية وعاد الهدوء الى المنطقة بعدما بدأ المتظاهرون مغادرة المكان باتجاه المسلك الشرقي لاوتوستراد الضبيه وهم يستقلون الباصات تمهيدا للانطلاق باتجاه بيروت.
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ويشهد الاوتوستراد والطريق البحرية زحمة سير خانقة. 
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