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لبنان

السعوديّة تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:30
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أعلنت السفارة السعوديّة في بيان:
 
"تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً".
 
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