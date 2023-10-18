عناصر المقاومة ينفذون هجوما مباغتا على مواقع للعدو.. والاخير يقصف جنوبا

شن عناصر من المقاومة الاسلامية هجوما مباغتا ضد المواقع الاسرائيلية في السماقة، زبدين، رويسات العلم، وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة. ورد الاسرائيليون بقصف مدفعي وصاروخي طاول أطراف الهبارية، كفرحمام، الفرديس، راشيا الفخار وشبعا. كما سقطت عدة قذائف داخل كفرشوبا في ظل تحليق متواصل للطيران التجسسي المروحي فوق قرى العرقوب.

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واستهدف القصف الاسرائيلي المنازل في كفرشوبا.

بيانات المقاومة

واعلنت "المقاومة الإسلامية"، ان "الهجوم على مركز تلة الطحيات أوقع عددا من الإصابات بين قتيل وجريح في صفوف قوات العدو الاسرائيلي".

وكذلك صدر في وقت لاحق عن حزب الله البيان التالي:

رداُ على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما ادى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية.‏

بيان ثالث

وفي بيان ثالث قالت المقاومة الاسلامية: قامت مجموعة الشهيدين حسين كمال المصري وعلي يوسف علاء الدين ‏في المقاومة الاسلامية عصر هذا اليوم ‌‏18-10-2023‏ ‏بإستهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف ‏الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى ‏تحقيق إصابات مباشرة في الموقع."

بيان رابع

قامت مجموعة الشهيدين علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني في المقاومة ‏الإسلامية عصر هذا اليوم في 18-10-2023 بإستهداف موقع الطيحات ‏للمرة الثانية هذا اليوم بالأسلحة المناسبة. ‏

وبعد ساعات، توقف تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين رجال المقاومة والقوات الاسرائيلية على جبهة مزارع شبعا تلال كفرشوبا في وقت لا يزال فيه الطيران المروحي من نوع "ام كا" يحلق فوق القرى الحدودية في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب.