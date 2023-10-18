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لبنان
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-10-2023
|
11:46
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عاود وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الخميس في ١٩/١٠/٢٠٢٣، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها. وأكد على أن تستمر الدراسه في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة.
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ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يوماً بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على إنطلاقة العام الدراسي.
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