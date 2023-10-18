قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل

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عاود وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الخميس في ١٩/١٠/٢٠٢٣، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها. وأكد على أن تستمر الدراسه في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة.ودعا المواطنين إلى متابعة بيانات الوزارة يوماً بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على إنطلاقة العام الدراسي.