بوحبيب: نعوّل على السعودية لإعادة التوازن إلى الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اننا "نعول على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن إلى الشرق الأوسط".

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