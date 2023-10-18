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لبنان

من لبنان.. "الجماعة الإسلامية" توجّه ضربة لإسرائيل وتتوعّد بالمزيد

Lebanon 24
18-10-2023 | 12:35
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أعلن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم، "توجيه ضربة صاروخية استهدفت مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة وحققت إصابات مباشرة".

وقالت "قوات الفجر" في بيان: "ردا على العدوان الذي طال ويطال أهلنا في الجنوب اللبناني من مدنيين وصحافيين حيث أسقط منهم عددا من الشهداء والجرحى، فضلا عن قصف المنازل والمساجد وتدميرها، قامت قوات الفجر بتوجيه ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو في الأراضي المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة".
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وتابعت في بيانها: "إننا إذ نعد بالمزيد من الرد على أي عدوان يطال أهلنا في الجنوب، نؤكد على تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة شعبا ومقاومة، في مواجهة إجرام العدو الغاشم إلى أن يرتدع عن غيه وعدوانه".
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