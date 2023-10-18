مجلس البطاركة يدعو الى يوم صلاة وتوبة الاحد المقبل

دعا مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى "عيش يوم صلاة وتوبة" من اجل السلام في الشرق الاوسط والأراضي المقدّسة، وذلك نهار الاحد المقبل.

Advertisement