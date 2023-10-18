Advertisement

لبنان

الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
18-10-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1119759-638332557021875731.jpg
Doc-P-1119759-638332557021875731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الزميلة الاعلامية علا شرارة دكروب، مساء اليوم، بعد معاناة مريرة مع المرض. 
 
ودكروب كانت تعمل سابقا في قناة "المنار" وانتقلت للعمل في قناة "الصراط".
 
Advertisement
 
اسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي، سائلين المولى ان يسكنها فسيح جناته. 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"مال على جنبه بكل راحة"... وفاة أب ليلة زفاف ابنته في أبها
lebanon 24
18/10/2023 23:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
lebanon 24
18/10/2023 23:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كارمن جوخدار تنشر الصورة الاخيرة التي التقطها لها الشهيد عبدالله قبل وفاته.. في جسدي الكثير من الشظايا
lebanon 24
18/10/2023 23:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة مواطن اثر سقوط حائط عليه في الشويفات
lebanon 24
18/10/2023 23:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

علا شرارة

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2023-10-18
08:52 | 2023-10-18
16:31 | 2023-10-18
16:11 | 2023-10-18
16:00 | 2023-10-18
15:52 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24