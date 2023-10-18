الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض

توفيت الزميلة الاعلامية علا شرارة دكروب، مساء اليوم، بعد معاناة مريرة مع المرض.

ودكروب كانت تعمل سابقا في قناة "المنار" وانتقلت للعمل في قناة "الصراط".

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اسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي، سائلين المولى ان يسكنها فسيح جناته.