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لبنان

احتراق منزل في كفرشوبا بعد اصابته بقذيفة اسرائيلية

Lebanon 24
18-10-2023 | 13:25
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أخمد الدفاع المدني مساء اليوم النيران التي اندلعت جراء سقوط قذيفة اسرائيلية في منزل المواطن اسماعيل ناصر، الذي سبق وتصدى للجرافة الاسرائيلية في كفرشوبا. 
 
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