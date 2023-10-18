احتراق منزل في كفرشوبا بعد اصابته بقذيفة اسرائيلية

أخمد الدفاع المدني مساء اليوم النيران التي اندلعت جراء سقوط قذيفة اسرائيلية في منزل المواطن اسماعيل ناصر، الذي سبق وتصدى للجرافة الاسرائيلية في كفرشوبا.

Advertisement