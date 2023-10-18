في ظلّ التطورات.. هل تفتح المدارس الكاثوليكية أبوابها غداً؟

أعلنت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، في بيان أن المدارس ستفتح أبوابها بشكل طبيعي غداً باستثناء مدارس الشريط الحدودي.





وجاء في البيان: "بناء على توجيهات وزير التربية وبعد مشاورات داخلية مع اللجنة الاسقفية والهيئة التنفيذية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، تفتح مدارسنا بشكل طبيعي غداً باستثناء مدارس الشريط الحدودي للأسف الشديد".

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