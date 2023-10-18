Advertisement

لبنان

دولة جديدة تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فوراً

Lebanon 24
18-10-2023 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1119804-638332641449028982.jpeg
Doc-P-1119804-638332641449028982.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت وزارة الخارجية البحرينية من رعاياها في لبنان مغادرته فوراً، وفق ما نقلته عنها قناة "الشرق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد نتائج الحفر في "البلوك 9"... هل يفقد لبنان حظوظه بالتحوّل لدولة نفطية؟
lebanon 24
18/10/2023 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي امام رئيسة الحكومة الايطالية: عدم انتخاب رئيس جعل لبنان برؤوس كثيرة
lebanon 24
18/10/2023 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر مطلقاً إلى لبنان
lebanon 24
18/10/2023 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المسيرات الإسرائيلية المسلحة تحلق في أجواء المستعمرات الحدودية مع لبنان بشكل متواصل (المنار)
lebanon 24
18/10/2023 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24

البحرين

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2023-10-18
08:52 | 2023-10-18
16:31 | 2023-10-18
16:11 | 2023-10-18
16:00 | 2023-10-18
15:52 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24