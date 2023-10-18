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لبنان

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر مطلقاً إلى لبنان

Lebanon 24
18-10-2023 | 15:18
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن وزارة الخارجية البريطانية نصحت رعاياها بعدم السفر مطلقاً إلى لبنان، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
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