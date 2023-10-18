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لبنان

توصيات لعدم ترك المنازل في الجنوب

Lebanon 24
18-10-2023 | 17:06
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تجري تأكيدات على المواطنين في الجنوب لعدم ترك منازلهم ولو بقاء رمزي في المناطق الحدودية لأسباب ديمغرافية وميدانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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